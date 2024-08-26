Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımının As Başkanı Mehmet Döngel kentimizi TVF Kadınlar 2. Liginde temsil edecek Voleybol Takımızın yeni sezonu için açıklamalarda bulundu.

Mehmet Döngel yaptığı açıklamada.

"Yeni sezonumuza büyük bir heyecan ve kararlılıkla başlamış bulunmaktayız. Bu yıl, takımımızı daha ileriye taşımak için güçlü bir kadro kurduk. 16 sporcumuzun yanı sıra, altyapımızdan yetişen 7 yetenekli oyuncumuzla sahaya çıkıyoruz. Bu oyuncularımız, kulübümüzün uzun vadeli başarısının teminatıdır ve bu sezonda da önemli roller üstleneceklerine inanıyoruz.

Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz başarılar, bize duyulan güvenin ve takımımızın azminin bir yansımasıdır. Bu sezon da aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, takım ruhunu ve birlikteliğimizi koruyarak, taraftarlarımızın gurur duyacağı sonuçlara imza atmaktır.

Sezon boyunca bizlere olan desteğiniz ve ilginiz için şimdiden teşekkür eder, tüm takımlarımıza sakatlıksız ve başarılı bir sezon dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet Döngel

Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı

As Başkanı"