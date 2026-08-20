Dominik Livakovic’in Barcelona’ya transferinde önemli mesafe kat edildiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Katalan ekibinin, 31 yaşındaki Hırvat kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtilen Dominik Livakovic için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Dinamo Zagreb'ten Ağustos 2023'te 6,6 milyon euro karşılığında transfer edilen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da geçirmiş, Ocak 2026'da eski kulübü Zagreb'e kiralanmıştı.
Kaynak: HT SPOR