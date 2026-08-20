HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirtilen Dominik Livakovic için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Dinamo Zagreb'ten Ağustos 2023'te 6,6 milyon euro karşılığında transfer edilen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da geçirmiş, Ocak 2026'da eski kulübü Zagreb'e kiralanmıştı.