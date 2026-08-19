Fenerbahçe'de saha dışında gerginlik bitmiyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı, mevcut başkan Aziz Yıldırım tarafından kendisine ait olan locanın haksız şekilde elinden aldığını öne sürmüş ve dava açmıştı. Ilıcalı, başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

ACUN ILICALI AZİZ YILDIRIM'A AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Görülen dava sonucunda mahkeme, söz konusu locanın Acun Ilıcalı'ya iade edilmesine hükmetti. Kararın detaylarında yalnızca iade işlemiyle kalınmadı; aynı zamanda locanın 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar 3. kişilere satışının veya herhangi bir şekilde devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı da alındı.