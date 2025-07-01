Karasu Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende ilçe protokolü, Karasu Yeni Mahallesi sahilinden teknelerle denize açıldı. Kaymakam Mehmet Uğur Arslan’ın da yer aldığı korteje; Sahil Güvenlik, polis botları, Karasu Liman Başkanlığı tekneleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar, balıkçılar ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneleriyle eşlik etti. Sahil Park açıklarında Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi’nin duasıyla birlikte, şehitler anısına denize çelenk bırakıldı. Etkinlik boyunca deniz üstünde adeta bayram havası yaşandı. Türk bayraklarıyla süslenen tekneler, sirenler eşliğinde korteji selamlarken, Karasu Liman İşletmesi’ne bağlı römorkörler gökyüzüne su sıkarak kutlamalara renk kattı.

Kaynak: İHA