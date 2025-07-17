Konya Karatay Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımını daha hayata geçiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla ulaşım alanındaki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda; Sütlüce Sokak, çift yönlü ulaşımı destekleyecek şekilde yeniden düzenleniyor.

İlçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında başlatılan yeni çalışma, iki ana caddeyi birbirine entegre ederek bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak. Söz konusu bağlantı hattı, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım imkanı sunacak.

KILCA: BÖLGEYE DEĞER KATACAK BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Caddedeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Cemil Çiçek ve Saçlı Kasap Caddelerimizi güçlü bir hat ile birbirine bağlıyoruz. Sütlüce Sokağı genişleterek gidiş-geliş yönlü olarak yeniden düzenliyoruz. Alanda altyapı çalışmalarımız başladı. Alt yapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından kaldırım, orta refüj, asfalt ve diğer çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bölgeye değer katacak bu düzenlemenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Kılca, bu düzenlemenin yalnızca iki caddeyi birleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin ulaşım yükünü hafifleteceğini ve trafik yoğunluğunu azaltacağını vurguladı. Ayrıca projenin, çevredeki mahallelerin ulaşım konforunu artıracağını belirtti.