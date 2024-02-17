Doğaseverler ve seyahat tutkunları son yıllarda karavanlara olan ilgisini artırırken, Türkiye’nin karavan üreticisi Shantigo, en yeni ürünü SG3’ü tanıttı. Yeni model, tutkunların aradığı tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Son yıllarda özellikle pandemi döneminde karavanlara olan ilgi ciddi manada arttı. Üreticiler, karavan tutkunları için sınırları zorlarken, Türkiye’nin karavan üreticisi Shantigo, markanın en yeni karavanı SG3’ü tanıttı. İnfluencer Doğan Kabak ve Shantigo’nun ortaklarından Tarık Irmak tarafından gerçekleştiren tanıtımda yeni model, karavan severlerden tam not aldı.

Konfor ve teknolojiyi bir araya getiren model, geniş bir ihtiyaç yelpazesini karşılayacak şekilde tasarlandı. Hem VIP konforunu hem de karavanın özgürlüğünü bir arada sunan model, hızlı ve kompakt boyutlarıyla da dikkat çekti. 4 kişilik yatak ve sürüş konforu sunan SG3; iç mekan tasarımı, kullanışlı depolama alanları, tasarım detaylarıyla yolculuğu keyifli hale getiriyor. Kullanıcıların şehir içinde ve doğa gezilerinde ihtiyaç duydukları tüm özellikleri bir arada sunan yeni karavan, kompakt boyutlarıyla şehir içinde bir otomobil rahatlığıyla gezme imkanı da sunuyor.

Yeni model için test sürüş imkanı

Shantigo Karavan, yeni modeli için 21 Mart tarihi itibariyle test sürüş imkanı sunacak. Yetkililer, karavan tutkunlarının Shantigo Karavan web sitesinden test sürüşü için kayıt yaptırabileceklerini söyledi.