Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yol yapımı devam eden Keşan-Enez Karayolu ile açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yol yapımı devam eden Keşan-Enez Karayolu ile ilgili olarak bir açıklama yaparak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğine belirtti.

Yapılan açıklama şöyle;

“Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan Keşan-Enez İl Yolu Km: 40+650+51+650 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli Yapım İşi’nde 26.08.2024—31.10-2024 tarihleri arasında hedeflenen çalışmalar kapsamında 22-51 KK numaralı Kelşan-Enez Karayolu’nun Siğilli Kavşağı, (Km:53+585) ile Kılıçköy (49+070) arası kesimi trafiğe kapatılacaktır. Enez istikametine olan trafik akışı Kelşan-Enez kavşağı (Km: 56 +893) kesiminden itibaren yönlendirme yapılarak 22-53 KK numaralı Keşan-Mecidiye İl Yolu’nun 6.kilometresinde yer alan 3 kilometre uzunluğundaki Büyükdoğanca-Kılıçköy arası servis yolundan sağlanacaktır. Bununla birlikte İstanbul ve Edirne İllerinden Enez ilçesin ulaşımı alternatif olarak İpsala-Enez yolu da trafik kullanıcılarına hizmet verecektir.

Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.” 

Kaynak: igf