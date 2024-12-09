Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, Balıkesir maçını değerlendirdi.

Maçın ardından bir açıklama yapan Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, "Rakibimizin kendi sahasında çok etkili oynadığını ve seyirci desteğini de arkasına alarak baskı yapacağını tahmin ediyorduk. Hafta başından bunun önlemlerini aldık. Maçın ilk yarısında rakip kalede girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. Ne yazık ki 2 haftadır penaltılardan goller yiyoruz. Hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncularımız da vardı, oynayan oyuncularım sahada ellerinden geleni yaptı. Fakat oyunda yediğimiz 2 gol de atak başlangıçlarımızda oldu. Bunun için önlemlerimizi alarak ve eksiklerimizi görerek Cumartesi günü Beykoz İshaklı maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Sezonun ilk yarısının son maçını evimizde seyircimizin desteği ve iyi oyun ile kazanıp bitirmek istiyoruz. Son olarak bizi Balıkesir’e kadar gelerek destekleyen taraftarlarımızdan bu mağlubiyet için özür diliyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN