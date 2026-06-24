Mobiliyum AVM yönetimi tarafından B Etapta yeni yapılan konferans salonunda düzenlenen mali kongreye Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, Mobiliyum Avm yönetimi tarafından hazırlanan İnegöl mobilyasının geçmişini anlatan belgeselin izlenilmesinin ardından belgesele katkı sunan duayen mobilyacılara plaket takdim edildi.

Mali genel kurul öncesinde bir konuşma yapan Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımızdan, yönetim kuruluna, yönetim kurulundan çalışanına hepinize teşekkürlerimi borç biliyorum. Belgesel fikri ile bize geldiğinde neler yapabilirizi konuştuk. Yaklaşık 1 yıllık bir emeğin karşılığını izlemiş olduk. Bu belgesele de katkı koyan başta Özkan Gülşah olmak üzere diğer çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mobiliyum fikri nasıl çıktı dersek daha önce bahsetmiştik. Üretiyorduk ama kendimizi yeterince gösteremiyorduk. Dağınık yapıdaydık. Bunları toparlamak zorundaydık. Ortak vitrinimizi yoktu. Müşteriyi ağırlayacak sosyal alanlarımız yoktu. Ürünlerimizi hak ettiği değerde satmakta zorlanıyordu. Birlikte hareket etme fikri doğdu. Bugün gelinen noktada 225 ortağın başarısı. Her zaman söylüyorum. En ufak kavgamız gürültümüz olmadan bu yapının bugüne gelmesinde tüm ortaklarımıza sonsuz teşekkür ederim.

Son dönemde gerçekleşen yatırımlarımız vardı. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle 2018’de devreye aldığımız B etabını inşaa ettik. Eksikliklerimizi giderdik. Güneş enerji sistemlerini çok önemsiyorduk. Uzun uğraşlar sonucunda yapı işlet devret modelinde a etabında güneş enerji sistemimiz yaptık. 5 yıllık bir süreç. Bunun 1 yılını geride bıraktık. 4 yıl sonra tamamen bizde olacak. Heyetleri burada ağırladık. İhracat ödüllerini aldık. Mobiliyum’un büyümesi tesadüf değil. Her yatırımın arkasında üyelerimize değer katma hedefimiz var. Biz bu salonu bugün için değil. Gelecek nesiller için yaptık. Bu salonda eğitimler yapılacak. Bu salonda sektörümüzün geleceği konuşulacak. Bugün burada geleceğe yönelik yatırımlarımızdan bahsederken Mobiliyum’un sürdürülebilirlik vizyonuna önemli katkı sağlayan GES projemizi de anmadan geçemeyiz. Yılda 1200 ton karbon salınımını önleyen, doğaya tam 13 bin 442 ağacın geri kazandırılmasını sağlayan, Türkiye’de bir ilk olan otomotik yıkama ve soğutma panel sistemine sahip %15’e varan avantaj sağlayan bir projeye imza attık. GES yatırımını gerçekleştiren İbrahim Şahintaş’a da buradan teşekkür ediyorum. Şu anda b etabı için çağrı talebinde bulunduk. Yaklaşık 1 yıldır bu talebimiz var. B etabı içinde çağrı mektubu alırsak bugünki şartları da değerlendirerek yine tekrar yap işlet devret modeli mi yaparız yoksa kendi kaynaklarımla mı bunu hayata geçiririz ona ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Bu çalışma Mobiliyum’un hafızasıdır" dedi.

Konuşmanın ardından mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.