atırım bankalarının tahminlerinin her zaman objektif olmayabileceğini belirten Sarı, "Yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı bu rakamları çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor" dedi.

Son dönemde altının beklenen performansı gösterememesinin nedenlerine değinen Sarı, savaş dönemlerinde genellikle yükselişe geçen altının bu kez farklı bir süreç yaşadığını söyledi. Sarı, "Faiz indirimleri beklenirken bir anda merkez bankalarından faiz artırımları gelmeye başladı. Faizin olduğu ortamda altın biraz korkar çünkü getirisi olmayan bir varlıktır" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN TERCİHİ DEĞİŞTİ

ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyemediğini belirten Sarı, bunun temel nedeninin yatırımcı davranışları olduğunu söyledi. Sarı, "Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti" diye konuştu.

Büyük yatırım fonlarının da altındaki pozisyonlarını azaltmaya başladığını belirten uzman isim, "Ocak sonundan itibaren büyük fonlarda satışların geldiğini görüyoruz. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu ve şu an fonlar tarafından da satılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILARIN TERCİHİ DEĞİŞTİ

ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyemediğini belirten Sarı, bunun temel nedeninin yatırımcı davranışları olduğunu söyledi. Sarı, "Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti" diye konuştu.

Büyük yatırım fonlarının da altındaki pozisyonlarını azaltmaya başladığını belirten uzman isim, "Ocak sonundan itibaren büyük fonlarda satışların geldiğini görüyoruz. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu ve şu an fonlar tarafından da satılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BORSADA HEDEF 16 BİN PUAN

Borsa İstanbul'a ilişkin beklentilerini de paylaşan Sarı, 14 bin 500 puan seviyesinin kritik eşik olduğunu söyledi. Sarı, "Borsada 14.500 puan seviyesi oldukça kritik. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsak 15.000 ve 16.000 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz" dedi.

Yaz aylarında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden Sarı, petrol fiyatlarındaki olası gerilemenin riskli varlıklara ilgiyi artırabileceğini belirtti. Sarı, "Küresel büyüme endişeleriyle petrol fiyatları 70 doların altına gerilerse bu durum yatırımcıyı yeniden riskli varlıklara yönlendirebilir. Borsada asıl düzeltmeyi muhtemelen yıl sonunda yaşayacağız, o vakte kadar yükseliş ivmesi devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.