Bursa’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), kardeşi Ali K. (32) ile tartıştı. Öfkelenen ağabey elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ameliyata alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.