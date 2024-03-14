Karesi Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden üreterek sokak hayvanlarının barınması için başlattığı ‘Bir Dönüşüm, Bir Can” proje çalışması İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri” arasına girdi.

Karesi Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ çalışmalarında öncü kuruluşlar arasında yeralmaya devam ediyor. Çalışmalarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı belge ile tescilleyerek Balıkesir’de ‘Sıfır Atık’ belgesi alan ilk belediye olan Karesi Belediyesi, 2023 yılında tonlarca atık topladı. Topladığı geri dönüşüm özellikli atıklarla hem ekonomiye katkıda bulunan Karesi Belediyesi, hem de doğaya nefes oldu.

Karesi Belediyesi son olarak ise Sıfır Atık çalışmaları kapsamında başlattığı ‘Bir Dönüşüm, Bir Can” proje çalışması İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri” arasına girdi. Proje ile atık malzemelerden sokak hayvanları için soğuk kış günleri ve sıcak yaz günlerinde korunmaları ve barınmaları için yuva üretiliyor. Okul öğrencilerinin de ‘Sıfır Atık’ eğitimleri için yaptıkları ziyaretlerde hazırladıkları yuvalar, hem çevreci bilinci, hem de hayvan sevgisini aşılıyor.

Sıfır atık çalışmalarında öncü kurumalardan

Katı Atık Getirme Merkezi’ni hizmete alan, mahalleleri geri dönüşüm konteynırlarıyla donatan ve gelecek nesillerin eğitimi için çalışmalar yürüten Karesi Belediyesi, 2023 yılında; 59 ton metal, 163 ton tekstil, 2.462 ton ambalaj, 250 kg pil, 1.200 ton ömrünü tamamlamış lastik ve 825 kg elektrikli elektronik atık topladı.

Bunun yanında Sıfır Atık Projesi Kapsamında Karesi’de ikili toplama sistemine geçilmiş olup tespit edilen noktalara 592 adet Geri Dönüşüm Konteynerleri, 9 adet Mobil Atık Getirme Merkezleri, 70 adet Bitkisel Atık Yağ Toplama Ekipmanı, 70 adet Atık Pil Toplama Kumbarası, iç mekan kumbaraları ve atık ilaç toplama ekipmanları yerleştirildi.

Başkan Orkan: “Yenilikçi çalışmalarımız sürecek”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Sıfır Atık çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Orkan, “Karesi Belediyesi olarak yenlikler ve ilklerden birini daha her zaman olduğu gibi başarmış bulunuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzden ilçe bazlı Sıfır Atık belgesi aldık. 20 ilçesi olan Balıkesir’de bu belgeyi alan ilk ve tek belediye biz olduk. Bunun yanında son olarakta ‘Bir Dönüşüm, Bir Can’ projemizde İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık İyi Uygulama örnekleri arasına girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık ile ilgili yol almaya devam ediyoruz. Kendilerine desteklerinden ötürü de teşekkür ediyoruz. Bununla beraber ilçemizde daha temiz, daha hijyenik ve daha sürdürülebilir ilçe olma yolunda da ilerliyoruz. Bundan sonra da yenilikçi işlerle Karesili hemşehrilerimizin karşısında olacağız” dedi.