Bursa'da kargocular ile müşteriler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kargocu ile müşteri arasında "kargo alma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası müşteri yakınları çağırarak tekrar kargocuya geldi. Bunun üzerine tekrardan kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi. Bir müşteri Ş.K. isimli kargocuyu bıçaklayarak yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri ise yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.