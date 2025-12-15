Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri Orhaniye mahallesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnegöl Cumhuriyet savcılığı talimatıyla ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenlediler. Evde yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram bonzai, metanfetamin ve AMG uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Şüpheli Sedef Z.(25) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.