Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargodan bandrolsüz nargile tütünü satışını tespit ederek 292 kilogram paketlenmiş bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde M.R isimli şahsın kargo ile bandrolsüz ürün satışı yaptığının tespiti üzerine, yapılan aramada 150 kilogram, fabrikada yapılan aramada ise 142 kilogram olmak üzere toplamda 292 kilogram paketlenmiş bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.