Türkiye’de Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ bölgeleriyle her dört kişiden birinin elektrik dağıtım hizmetinden sorumlu Enerjisa Dağıtım Şirketleri; sektörde bir ilki daha gerçekleştirerek elektrik dağıtım hizmetlerinde elektrikli araç filosu devrini başlattı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 14 ilde 22 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın saha çalışmalarında kullanmak üzere 160 adet araçtan oluşan elektrikli filosunu devreye aldı. Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda fosil yakıt tüketimini azaltmak amacıyla filolarındaki elektrikli araç dönüşümüne hız kazandıran şirketler, binek ve hafif ticari segmentindeki elektrikli araçlarına ek olarak 80’in üzerinde de hibrit otomobili envanterine ekledi.

Filosundaki elektrikli araç dönüşümünü başlatan ve bu araçları bakım, endeks okuma ve arıza onarım süreçleri gibi işlemler için operasyonunun bir parçası haline getiren şirketler, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇYS) Stratejisine bağlı olarak gelecek hedeflerini de belirledi.

2025 hedefi yüzde 25 elektrikli

Buna göre, 2024’te 868 tona yakın emisyon tasarruf hedefiyle filodaki elektrikli araç sayısı 500’e yükselecek. Bu haliyle aktif olarak kullanılan elektrikli araçlar filodaki toplam araç sayısının yüzde 12’sini oluşturacak.

2025 yılı hedefleri doğrultusunda filosundaki elektrikli araç sayısını 1000’e yükseltecek olan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, böylece filodaki elektrikli araç payını da yaklaşık yüzde 25’e çıkarmayı amaçlıyor.

Filodaki her 4 araçtan 1’inin elektrikli olmasıyla birlikte şirket, 2025 yılında yaklaşık 2 bin 265 ton emisyon tasarrufu yapmayı ve fosil yakıt tüketimini yüzde 14 düşürmeyi hedefliyor.

“Bir kültür oluşturuyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Geniş bir coğrafyada kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti için görev yapan ekiplerimiz, yatırım, bakım, arıza ve diğer süreçlerimizde 7/24 sürdürdüğü işlemleri artık bu araçlar ile gerçekleştirecek. Bu sayede karbon ayak izimizi de düşüreceğiz. Elektrikli araçların şebekeler üzerindeki yükünü karşılamak için şebeke yatırımlarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Filomuzdaki elektrikli dönüşüme ek olarak, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak ve verimli hale getirmek için, çalışanlarımıza eğitimler vererek bir kültür oluşturuyoruz. Tüm sektörlere de bu konuda örnek olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Enerjisa Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu şöyle konuştu: “Birleşmiş Milletlerin hedefleri, Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliğinin karbonsuzlaşma adımları ve Türkiye’nin 2053 Sıfır Emisyon Planı doğrultusunda ve tabii ki ülkemize ve gelecek nesillere boyun borcumuzun bilinci ile bize düşen sorumluluğun farkındayız. Şirket olarak Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğine karşı Türkiye’nin aktif politikalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Attığımız her adımla daha temiz bir dünya için, hem geleceğin enerji dünyasına ve trendlerine bugünden ayak uyduruyoruz hem de sektördeki değişim ve dönüşüme öncülük ediyoruz.”