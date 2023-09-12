Karın germe için operasyon dışında uygulamalar vardır. Öncelikle belki karındaki problemleri sınıflamak gerekir. Karın hastaları üç gruba ayrılır. Birincisi genç, çocuk doğurmamış hastalardır. Bu grup hastalarda problem genellikle, deri altındaki yağ birikimi ya da yağın artmasıdır. Burada yapılması gereken şey, bir kesi yapmadan küçük iğne deliklerinden girerek içerideki yağın fazlasını almak olacaktır. Burada ya lazer lipoliz teknikleri ya da normal liposuction teknikleri kullanılabilir. 45 dakika ile 1 buçuk saat süren, genellikle hastanede kalmayı gerektirmeyen uygulamalardır.

İkinci grup genç ve bir, iki çocuğu olmuş hastalardır. Bu grup hastalarda problem sadece derideki gevşeme değil, karındaki gevşeme de beraber gider. Bu hastalarda endoskopik karın germe dediğimiz, küçük bir delikten içeriye girerek içeriden karnı daralttığımız yani bir çeşit iç korse yaptığımız bir ameliyatı tercih ederiz. Bunda da büyük bir kesi yoktur. 3-5 santimlik küçük bir kesiden girerek karın daraltılır, üzerine yağ almak için liposuction yapılır. Bu da 1-1 buçuk saatlik bir ameliyattır.

Üçüncü grup hastalar, derisinde gerçek anlamda gevşeme olan hastalardır. Bu hastalarda ya mini karın germe ya full karın germe dediğimiz aşağıda 15-20 santimlik ya da 20-25 santimlik kesiler ile girip, içerden karnı daralttığımız yani iç korseyi içeriden yaptığımız, daha sonra göbeğin altında kalan cildin fazlasını çıkardığımız ameliyatlardır. Bu ameliyatlar da 1 buçuk 2 saat sürer. Günümüzdeki tekniklerde halkımızın ya da dünyadaki genel inancın aksine neredeyse hiç ağrısız yapmak mümkündür. Hasta genellikle 1 ya da 2 gece hastaneden kalarak 1 hafta içinde normal hayatına dönebilir.