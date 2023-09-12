Genel olarak böyle bir soruya birbirinin alternatifidir diye cevap vermek çok doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Birbirinin alternatifinden ziyade, birbirinin kombinasyonu olarak kullanılabilecek ameliyatlar olarak düşünmek gerekir. Liposuction ameliyatı, bizim bölgesel yağ fazlalıklarının giderilmesi amacıyla ince uzun kanüllerle açık bir cerrahi uygulamadan, o bölgedeki yağların parçalanarak dışarı alınması ve kalıcı bir sonuç elde edilmesine dayanır. Ancak özellikle doğum yapan ve karın ön duvarı kaslarının gevşediği bayanlarda bu tip bir cerrahi, kişinin şikayetini ortadan kaldırmaktan uzaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için karın germe ya da bizim abdominoplasti adını verdiğimiz cerrahi yöntemin kullanılması gerekliliği kendini ortaya çıkarmaktadır. Neden? Çünkü sadece derideki veya o bölgedeki yağlardaki fazlalığın çıkarılarak alınması değil, aynı zamanda gebelik boyunca hem bebek içerde büyürken hem de hastanın kilo alması nedeniyle artan karın içi basıncı nedeniyle bozulan kas yapılarının tekrar kişinin gebelik öncesi dönemine yakın bir hale getirilebilmesi için abdominoplasti ameliyatını yapmak gerekir. Ancak bu ameliyat yapıldığında özellikle bel, basen ve kalçalardaki istenmeyen fazlalıkların liposuction yöntemi ile alınarak her iki yöntemin kombine edilmesi pek çok ameliyatta başvurduğumuz bir yöntemdir. Dolayısıyla birbirlerinin alternatifi bir teknik olduklarını söylemekten ziyade, birbirlerinden farklı ancak gerektiği zaman aynı ameliyatta birlikte kullanılabilecekleri karın bölgesi cerrahileri demek daha doğru bir sonuç verecektir diye düşünüyorum.