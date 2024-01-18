Karın Guruldaması Belirtileri ve Olası Sorunlar

Klasik bir şekilde karnınız gurulduyorsa bu durum tek başına sorun teşkil etmeyecektir. Bununla birlikte, gurultusu seslerine eşlik eden bazı semptomlar; bir sorunun göstergesi olabilir:

Aşırı gaz

Ateş

Bulantı

Kusma

İshal

Kabızlık

Kanlı dışkı

Kasıtsız ve ani kilo kaybı

Bu belirtilerden veya karın ağrısından herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Karın Guruldaması Neden Olur?

Bağırsak, yediğiniz besinleri işlediği sıralarda, karın gurultusu hissetmeniz olasıdır. Ayrıca bir diğer sebebi de açlıktır; Kuzey Amerika Endokrinoloji ve Metabolizma Klinikleri tarafından yayınlanan bir makaleye göre, aç olduğunuzda, beyindeki hormon benzeri maddeler bir şeyler yeme arzusunu harekete geçirir ve daha sonra bağırsaklara ve mideye sinyaller gönderir. Sonuç olarak, sindirim sisteminizdeki kaslar kasılır ve bu seslere neden olur.

Karın guruldusu normal, hipoaktif veya hiperaktif olarak sınıflandırılabilir. Hipoaktif karın guruldaması genellikle bağırsak aktivitesinin yavaşladığını gösterir. Öte yandan, hiperaktif karın sesleri, başkaları tarafından duyulabilen ve artan bağırsak aktivitesini belirten yüksek seslerdir. Genellikle yemekten sonra sonra veya ishal olunduğunda ortaya çıkar.

Zaman zaman görülen hipoaktif ve hiperaktif bağırsak sesi normal olsa da, spektrumun her iki ucundaki sık deneyimler ve diğer anormal semptomların varlığı tıbbi bir soruna işaret edebilir.

Karın Guruldamasının Diğer Sebepleri

Bağırsaklarınızda duyduğunuz seslerin çoğu normal sindirimden kaynaklanır, ancak beraberinde bazı semptomlar olduğu zaman bu durumun altında bir sorun olabileceğini belirtmiştik.

Karın guruldamasının diğer sebepleri bu sorunlardan herhangi biri de olabilir;

Travma

Sindirim sistemi içinde bir enfeksiyon

Kan pıhtısı veya bağırsaklara düşük kan akışı

Kandaki potasyum seviyesinde düşüş

Kalsiyum yetersizliği

Tümör

Bağırsak tıkanıklığı

Gıda alerjileri

İshale yol açan enfeksiyonlar

Müshil kullanımı

Kodein gibi bazı ilaçlar

Genel anestezi

Abdominal cerrahi

Karın Guruldaması Nasıl Geçer? Tedavisi

Tedavi, semptomlarınızın nedenine bağlı olarak uygulanacaktır. Normal guruldamalar herhangi bir tedavi gerektirmez, buna karşı yalnızca gaz üreten gıdalarla beslenmeyi sınırlamanız yeterli olacaktır, bunlardan bazıları:

Bazı meyveler

Fasulye

Yapay tatlandırıcılar

Gazlı içecekler

Tam tahıllı ürünler

Lahana, Brüksel lahanası ve brokoli gibi bazı sebzeler

Laktoz intoleransınız varsa süt ürünlerinden de kaçınmanız gerekebilir

Ayrıca çok hızlı yiyerek hava yutmak veya sakız çiğnemek de sindirim sisteminizde hava birikmesinin sebeplerinden biri olabilir.

Probiyotikler, bağırsak guruldamasına karşı iyi gelebilir, ancak yalnızca “anormal karın guruldaması” sorunu yaşayanlara önerilir.

Bu seslerin çoğunun yalnızca sizin tarafınızdan hissedilebileceğini bilmenizi isteriz, diğer insanlar bunu genelde fark etmezler.

Karın Guruldamasıyla İlgili Tıbbi Aciliyet

Kanama, bağırsak hasarı veya sindirim sisteminde tıkanıklık gibi tıbbi acil durum belirtileriniz varsa, tedavi için hastaneye başvurmanız gerekir. Bir durum olmadığı müddetçe ilaç tedavisi veya küçük çaplı bir sindirim sistemi temizleme işlemi yapılır.

Ağır semptomlar olduğunda ise ameliyat gereksinimi olabilir. Örneğin, bağırsaklarınızda ciddi bir enfeksiyon veya hasar oluştuysa veya bağırsaklarınızın tamamen tıkanmış olduğu tespit edilirse, sorunu düzeltmek ve hasarı tedavi etmek için ameliyat gerekebilir.

Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi bazı gastrointestinal (bağırsak) hastalıkları için ilaçlar mevcuttur. Bu durumlardan biri teşhis edildiği taktirde, doktorunuz sizin için birçok ilacı reçete edebilir.

Karın guruldaması için her şey, sorunun ciddiyetine bağlıdır. Çoğu zaman sindirim sisteminizdeki bu sesler normaldir ve endişe etmek için bir neden değildir. Karnınızdan gelen seslerin olağandışı olduğunu düşünüyorsanız veya bu duruma başka semptomlar eşlik ediyorsa, komplikasyon riskini azaltmak için hemen tıbbi yardım almanız gereklidir.

Nadir de olsa bazı durumlarda, tedavi edilmezse bazı komplikasyonlar hayatı tehdit edebilir. Özellikle bağırsak tıkanıklığı… Tıkanıklık, bağırsağınızın bir kısmına kan akışını kesebilir ve dokuların işlevini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca mide veya bağırsak duvarındaki herhangi bir yırtılma, karın boşluğunda enfeksiyona neden olabilir. Bu ihtimal az olsa da ölümcül olduğunu belirtmeliyiz.