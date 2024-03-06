Şişli Meslek Yüksekokul alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle buluşturuyor.

6 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Şişli Meslek Yüksekokul alanlarında başarılı isimleri öğrencilerle bir araya getirecek. 5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ‘İlham Veren Konuşmalar’ etkinliklerinde kendi alanında uzman ve kariyerinin zirvesinde olan konuşmacılar gençlerle deneyim ve kariyer yolculuklarını paylaşacak.

Tecrübelerini öğrencilere aktaracaklar

Güzellikten sağlığa, gastronomi ve tasarımdan mimarlığa kadar farklı alanlardaki bölümlerde 6 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Şişli Meslek Yüksekokulu’nun danışma kurulu o isimlerin başarı hikayelerini çocuklara aktarmaları için ‘İlham Veren Konuşmalar’ etkinlikleri organize ediyor. Başkanlığını Ebru Kain’in yaptığı danışma kurulunda, yönetim kurulu üyesi olan Şebnem Atay’ın da aktif çalışmalarıyla organize edilen etkinliğin gençlere yol haritalarını çizmelerinde yardımcı olması hedefleniyor.

5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliklerde kendi alanında uzman ve kariyerinin zirvesinde olan konuşmacılar gençlerle deneyim ve kariyer yolculuklarını paylaşacaklar.