Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları Milli Parkı’nda, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) işbirliği ile yaban hayvanları için önemli bir destek ve koruma çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, karla kaplı Kazdağları’nda yaban hayvanları için bin 470 rakımlı bölgeye yem bıraktı.

Yaklaşık bir aydır karla kaplı Kazdağları’nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ile kuş türlerinin zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek amacıyla yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Milli Park sınırları içerisinde kalan yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı.

Kış boyunca doğaya belirli aralıklarla yem bırakılmasının planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerinin işbirliği ile gerçekleştirilen bu önemli çalışma, doğal ekosistemlerin korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi ve yaban hayvanlarının popülasyonlarının korunması açısından büyük bir anlam taşıyor.