Balıkesir-Bursa otobanında karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı. Karpuzların yola dökülmesiyle diğer sürücüler zor anlar yaşadı.

OTOBANDA CAN PAZARI

Kaza, Balıkesir-Bursa otobanı Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresinden çıkan karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı.

DEMİR BARİYERLER KIRILDI

Demir bariyerleri kırarak aşan aracın ön kısmı parçalanırken, sürücü kamyonet içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada yola saçılan karpuzlar görevliler tarafından temizlenirken, sürücünün kamyonetten çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.