Kaza, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleşti. A.A. yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bu sırada seyir halindeki Turan Varol'un kullandığı 34 BGP 60 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda Turan Varol araç içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, Varol’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Varol'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü A.A., hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi ve ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.