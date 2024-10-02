Günlerce kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran’a dair ortaya çıkan iddialar artarken, son olarak cesedinin bulunduğu çuvalda kimlik kartı bulunduğu öne sürüldü.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, bu iddiayı yalanladı. Eren, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir. Kamuoyunun fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız ve bu beklentiyle kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini çok değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.