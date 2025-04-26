Yeşil beyazlı ekip, prestij niteliğindeki bu mücadeleden galibiyet çıkararak rakipleriyle puan farkını 16'ya yükseltmeyi hedefliyor.

Bornova 1877 maçında şampiyonluğunu ilan eden ve kupa sevincini taraftarıyla birlikte yaşayan Bursaspor, sezonun bitimine iki hafta kala İzmir temsilcisi Karşıyaka ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Adana bölgesinden klasman hakemi Doğukan Yıldırım üstlenecek. Yardımcı hakemler olarak Ahmet Oğuz Yılmaz ve Enes Samanlı görev yapacak, dördüncü hakem ise Rıdvan Altıntaş olacak.

Teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde çıktığı son 6 maçı da galibiyetle tamamlayan Bursaspor, bu karşılaşmayı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Play-off finaline hazırlanan Karşıyaka karşısında prestij mücadelesi verecek olan yeşil beyazlılar, sezonun son deplasmanından da galibiyetle dönerek ligi moralli tamamlamayı amaçlıyor.