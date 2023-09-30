Kartal’da çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden stajyer avukat olan Kübra Nur Avcı’nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kartal’da bulunan bir plazada meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kübra Nur Avcı’nın cenazesi otopsi için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Avcı’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Adli Tip Kurumu morgundan alındı.