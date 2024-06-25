Kartal Belediyesi’nin çocuklara yaz tatili armağanı olan ve gelenekselleşen Yaz Spor Okulu, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. 7-12 yaş grubunun, 12 farklı branşta eğitim aldığı Yaz Spor Okulu’nda, uzun tatil dönemini spor aktivitelerini keşfe çıkarak değerlendiren çocuklar, aynı zamanda enerjik ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla her sene başlattığı Yaz Spor Okulu, bu sene de yoğun katılımla devam ediyor. Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam eden Yaz Spor Okulu’nda; basketbol, voleybol, hentbol, futbol, jimnastik, tenis, masa tenisi, dans, satranç, akıl oyunları, savunma sporları ve sinema gibi birbirinden farklı branşlarda ücretsiz bir şekilde eğitim gören öğrenciler, sportif faaliyetlerle hem fiziksel hem de mental olarak büyük fayda görüyor.

7-12 yaş arası çocukların katıldığı ve hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteren Yaz Spor Okulu, 3 farklı dönemde tekrar ediyor. Her bir dönemde 150 öğrenci, 3 hafta boyunca 12 farklı branşta eğitim görüyor. Toplamda 450 çocuğun mezun olmasının hedeflendiği Yaz Spor Okulu, 15 Eylül’e kadar devam edecek.

"Sporla mutlu olan nesil için çalışıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla bu tür sportif etkinlikleri her sene düzenlemeye önem gösteriyoruz. Sporla eğlenen, sporla mutlu olan ve en az bir spor dalını hayatlarının her dönemine taşıyan nesiller için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yaz Spor Okulu’na devam eden öğrencilerin velileri ise çocuklarının sporla iç içe olmalarından ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmelerinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek buna vesile olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.