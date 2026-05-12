Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Fatih İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'na özel 10'uncu Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi. Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda Engelli vatandaşlar, öğretmenler ve aileler katıldı. Programda engelli çocuklar ve öğrenciler için, sportif ve sanatsal etkinlikler, şişme oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri ile engelli vatandaşlar doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

'Şenlik havasında Engelsiz Spor ve Eğlence Festivali düzenliyoruz'

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Baharın gelmesiyle her yıl yapılan bir faaliyet oldu. Baharın ilk faaliyetini özel çocuklarımızla birlikte şenlik havasında engelsiz spor ve eğlence festivali olarak düzenliyoruz. Bizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem hükümetimizin toplumdaki dezavantajlarını bir nebze de olsa hafifletecek sosyal belediyecilik yapmaya davet ediyoruz. Bizi en çok sevince boğan durum yılda bir kerede olsa düzenlenen Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliğidir. Bu çocuklara kendilerini feda eden değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Özel çocuklarımızın ailelerine hürmet ediyorum ellerinden öpüyorum günün sonunda onların hayatında yıldan yıla biriktirdiği bir anı oluşturmaktır. Bütün paydaşlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

'Belediyemizin her ay özel öğrencilere yönelik etkinlikleri oluyor'

Özel Eğitim Öğretmeni Ümit Gazioğlu, 'Fatih belediyesinin düzenlediği bu etkinliğe Mevlana Kapı Özel Öğretim öğretmenleri ve öğrencileri ile katıldık. Belediyemizin her ay özel öğrencilere yönelik etkinlikleri oluyor, mutluyuz, teşekkür ederiz' diye konuştu.

Özel Eğitim öğrencisi Bilal Duran, 'Burada yaptığımız etkinlik çok güzel. Belediye Başkanına teşekkür ederim' dedi.