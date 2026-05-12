Medicana Çamlıca Hastanesi, Anneler Günü kapsamında 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi: Adı Anne, Sesi İçinde' programını gerçekleştirdi. Sanat, eğitim, sağlık ve medya dünyasından önemli isimleri bir araya getiren etkinlikte oyuncu İnci Türkay, anneliğin görünmeyen yönlerine değindi.

Medicana Sağlık Grubu tarafından yıl boyunca sürdürülen 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' serisi kapsamında gerçekleştirilen programda; toplum içinde halen konuşulması ertelenen, tabu olarak görülen ve çoğu zaman sessizce taşınan kadın meselelerine dikkat çekildi. Televizyon ve Youtube programcısı Asuman Uğur moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, annelerin yaşadığı görünmez duygusal yüklerin konuşulabildiği güvenli ve güçlü bir paylaşım alanı oluşturulması hedeflendi.

Program velilerin halk oyunları gösterisiyle renklendi

Halk oyunları ekibinin sahnelediği dans performansıyla başlayan program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Renkli ve duygu dolu anların yaşandığı gösteri, Anneler Günü'nün birlik ve dayanışma ruhunu yansıttı. Gösterinin ardından programın açılış konuşmaları, eğitimci Mustafa Türkel ile Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Dr. Osman Kara tarafından yapıldı.

Sözlerine Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntıyla başlayan Türkel; 'Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Dünya üzerinde gördüğünüz her güzel şey annenin eseridir. Bu sözler eşliğinde ben de tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum' dedi.

Anne olmak; sadece bir rol değil, aynı zamanda sabrın, şefkatin ve şartsız sevginin en güçlü ifadesidir diyen Dr. Osman Kara, 'Bir annenin sesi, çoğu zaman bir çocuğun hayata tutunma biçimini, güven duygusunu ve geleceğini şekillendirir. Biz de bugün, bu eşsiz bağın gücünü birlikte hissetmek ve anlamlandırmak için buradayız' dedi.

İnci Türkay anneliğin görünmeyen yönlerine dikkat çekti

Oyuncu İnci Türkay söyleşide anneliğin duygusal yönlerine dikkat çekerken, kadınların hayat içerisindeki görünmez emeğine ve toplumsal beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: 'Oğlumla ilişkimi her şeyden önce sevgi dolu bir ilişki olarak tanımlayabilirim. Ve tabii hemen arkasından gelen bir güven duygusu var. Bu iki temel başlık altında çok güzel gelişen ve dönüşen bir ilişkimiz var. Oğlum bana çok şey öğretti, ben de ona bir şeyler verebildiysem ne mutlu bana. Onun hem rehberi oldum hem zaman zaman arkadaşı oldum ama ben ebeveynlik ve arkadaşlık ilişkisini çok karıştırmamaktan yanayım. Ne olursa olsun çocuğunuz sizin rehber olduğunuzu bilmeli. Onun üzerinde bir güç olduğunuzu bilmesi lazım. Ama her şeyin üstünde de çok sevmek lazım.'

Türkay, annelik sürecinde zorlandığı noktalara da şu sözlerle değindi: 'Biz hepimiz çocuklarımızı korumak istiyoruz, hepimiz helikopter anneyiz maalesef. Ama bir noktadan sonra anlıyorsunuz ki, müdahale edemeyeceğiniz durumlar var. Siz onu ne kadar el bebek gül bebek yetiştirmeye çalışsanız da, dışarı çıktığı zaman koruyamıyorsunuz. Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey yine güven oldu. Çocuğa güven verirseniz içiniz biraz daha rahat ediyor ve değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenme süreci başlıyor. Biz bir de yurt dışına taşındığımız ve oğlum orada yetiştiği için ekstra zorluklar yaşadık. Ama çok çabuk adapte oldu. Ben bütün çocuklarımızda bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Adaptasyon sürecinin ve farkındalığın. Biliyorsunuz çocuklarla çalışıyorum. Hep farkındalık üzerinde duruyorum. Oğlumda da hep buna dikkat ettim. Duyduğumuzun, gördüğümüzün, işittiğimizin, yediğimizin, kokladığımızın farkında olmak çok kıymetli. Bu noktalarda farkında bireyler yetiştirdiğiniz zaman o dönemeçleri daha kolay, daha güvenli dönebiliyorsunuz.'

'Düş işleri bakanı olmak isterdim'

Hükümette bir görev alsam, sanırım düş işleri bakanı olurdum diyen İnci Türkay, 'Hep onu söylerler bana, o kadar çok hayallerle yürüyen bir insanım ki hayal kurup peşinden koşmak ve sonunda gerçek olabildiklerini görmek. Zaten hep söylüyoruz, gerçek sihir sevgidir. Peşinden koşmak ve hayal etmektir' diye konuştu.

İnci Türkay, Sihirli Annem dizisinin ve büyük bir hayran kitlesi olan Betüş karakterinin annelik rolü üzerindeki etkilerini ise şu sözlerle açıkladı: 'Anne olduktan sonra Betüş'e bakışım değişti. Ben çocukları hep çok sevdim ve onlara çok inandım. Onların enerjisiyle beslendim ve onlardan öğrendim. Bu yüzden anne olmaya da çok hazırdım. Ama tabii Betüş'ün sihirleri olduğu için o her şeyi doğru yapabiliyor ama ben bir insanım ve hata yapabiliyorum. Bazen bazı şeyleri toparlamaya çalıştıkça batırabiliyorum, düzeltmeye çalıştıkça bozuyorum. Tabii sabrı, fedakârlığı Betüş'ten öğrendim. Betüş çok sevgi doluydu ve her şeyi çözüyordu. İnci de aynı şekilde. İnci de Betüş'e çok şey öğretmiş olabilir. Sihirli Annem projesi bir ekip işi, hepsi de çok güzel karakterler. Aile kavramını, aile içindeki sevgiyi ve güveni çok güzel anlattığını düşünüyorum. Ve kilit bir kelime var bence, samimiyet. Halen devam eden ve gördüğümüz ilgiye, sevgiye çok seviniyorum. Sihirli Annem filminin ikincisi Periler Okulu 15 Mayıs'ta vizyona giriyor. Bir sihirler okulunda iyi ve kötü karakterler var. İyiler ve kötülerin çatışması arasında hayattaki gibi bir drama var ve sonunda tabii ki iyilik kazanıyor. Çok eğlenceli, aksiyon ve macera dolu bir proje oldu. Hepinizi sinemalara bekliyoruz.'

Ayfer Batı eğitim ve annelik ilişkisini değerlendirdi

Eğitimci Ayfer Batı konuşmasında annelerin çocuk gelişimindeki rolüne, eğitim süreçlerinde annenin etkisine ve kadınların sosyal yaşam içerisindeki çoklu sorumluluklarına şu sözlerle değindi: 'Annelik her zaman çocuğunuzla birlikte büyüyen bir süreç aslında. Ailelerin ve eğitimcilerin bir çocuğun hayatındaki en temel sorumluluğu, onların büyüyebilmesi için onlara güvenli alan açmak olmalı. Alan açmak, yanlarında durmak, çıkarsız bir iletişimle hayatlarının bir parçası olmak çok yeterli diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın en çok da beklentisiz bir güvene ihtiyacı var. Yani bir başarısı beklentisi değil. Ebeveyninin, öğretmenlerinin her daim yanında olduğunu bilmek bence en değerli şey onlar için.'

Annelik ve eğitimcilik rolleri arasında kendi çocuğuna karşı olan yaklaşımlarına da değinen Ayfer Batı; 'Anneliğin de eğitimciliğin de insan olarak aynı niteliklere ihtiyacı var bence. Bir insanın dünyasında karşı tarafı anlayabilme kapasitesine, onu dinleme kapasitesine, empati kurma kapasitesine ihtiyaç var. Ama ben hayata yaptırımlar ve mecburiyetler üzerinden bakmıyorum. İnsanın büyüme evresi zaten sancılı ve kendi içinde ilerleyen bir evre. Bu evredeki duruşumuz da her zaman aynı duruş değil. Onu bir denge içinde tutarak ilerletmeye çalışıyorum' dedi.

'Büyüyünce değil bugün neyi hayal ettiklerini sormalıyız'

Farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirebilmenin önemine de değinen Ayfer Batı, bir çocuğa uzaktan da bakabilmek gerektiğini söyledi ve ekledi: 'Çocuğu anlamaya çalışmanız ve ona göre yönlendirmeniz gerekiyor. Biz Türkiye'de çocuklara bir şey söylediğinizde yapacaklarını umut eden bir ülkeyiz hala. Çok seviyoruz sürekli onu yapma, bunu yap, şöyle yapma, bunu yeme demeyi. Bizim yemek saatlerimiz bile var. Kimse acıktın mı diye sormaz, yemek hazır gel der. Çocukların bizim kurduğumuz düzene uyum sağlamalarını bekliyoruz. Bir düzene uyum sağlamalarını isterken de aslında bir yandan farkındalıklarını azaltıyoruz. Kendilerine yönelme fırsatını azaltıyoruz. Ve bu konuda biraz sabra ihtiyacımız var aslında. Onların da, farkındalıkları oluşurken hata yapmaya ihtiyaçları var. Hata yaparken tabii büyük hatalar yapmalarına müsaade etmeyecek kadar onları koruyoruz ve güvende tutuyoruz ama hata yapmalarını biraz gözlemlememiz lazım. Başarılı olamadıklarında duygularını yaşamaya izin verip ne hissediyorsun diye sormamız lazım. Bir de sormayı en çok ihmal ettiğimiz şey şu: Sen bugün ne hayal ediyorsun? Büyüyünce kelimesi var bizde ve çok tehlikeli. Büyüyünce değil bugün neyi hayal ettiklerini sormamız gerek. Veya biz seninle birlikte ne yapabiliriz? diye sormamız lazım. İşte o zaman birey olma ve farkındalık yolculuğu başlıyor.'

Ebeveynlerin çocuklarından beklentilerine de değinen Ayfer Batı şu sözlerin altını çizdi: 'Sektörde olduğum için yıllar içerisinde birçok anne baba ile karşılaştım. Çocuklara çok fazla beklenti yükleniyor. Bir şey olmalarını çok fazla istiyoruz. Bizden bağımsız bir hayatı sürdürülebilme ihtimallerini bir an önce almalarını istiyoruz ellerine. Bir şeyi başarmalarını bu yüzden çok istiyoruz ve inanılmaz bir yük bu çocuklar için. Ben kendi çocuğum için söyleyecek olursam ona tek bir şey söyledim, ben senin kendin olmanı istiyorum. Eninde sonunda iyi bir şey yapabileceğini biliyorum ama tek bir şey benim için kıymetli. İyi insan olmak. Çünkü iyi insan olmanın içerisinde toplamda her şey var. O konuştuğumuz farkındalık da var, başka insanlar için faydalı şeyler yapıp katkı sağlamak da var, empati de var, yardım edebilmek de var.'

'Kendimizi çocuğumuzun gözüyle de görebilmeliyiz'

Kendi annelik yolculuğunu samimi sözlerle anlatan Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu yaşadığı süreci şöyle değerlendirdi: 'Tıp fakültesini bitirdikten sonra evlendim ve ikiz bebeklerim oldu. Mesleğime ve evliliğime yeni alışırken kızlarımın doğumu benim için bambaşka bir süreçti. Eşimin bu süreçte büyük desteğini gördüm. Kızlarımla ben neredeyse birlikte büyüdük diyebilirim. Hem ihtisas yapıp hem de annelik rolünü yürütmeye çalıştım. Hekimlikle anneliğin birleşmesi komplike bir süreçti benim için. Kendi çocuklarım da olduğu için takip ettiğim çocuk hastalarıma yaklaşımım da çok daha farklı olmaya başladı. O çocukların anneleriyle olan iletişimim değişti. Onların tecrübelerinden faydalandığım da çok oldu. Annelik bence öğrenilen bir şey. Doğuştan gelen annelik duyguları her zaman var ama yıllar içerisinde büyük mesafeler kat ettiğime inanıyorum anneliğimde. Anneler olarak bizim de farkındalığımızın yüksek olması çok önemli. Bir hata yapıyor bile olsak, kendimizi çocuğun gözüyle görmeye çalışmak çok önemli.'

'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' serisi devam edecek

Medicana Sağlık Grubu'nun sosyal farkındalık odağında hayata geçirdiği 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' serisi; toplumda konuşulmayan, ertelenen veya görünmez bırakılan konuları gündeme taşımaya devam edecek. Kadınların yaşadığı psikolojik, sosyal ve duygusal süreçlere dikkat çeken program serisiyle; toplumsal farkındalık oluşturulması ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.