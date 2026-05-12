Cadde ve sokaklardaki araç işgallerini bitirmekte kararlı olan Körfez Belediyesi, kentsel dönüşümü fırsata çevirdi. Başkan Şener Söğüt, yeni inşa edilecek her binanın altına otopark yapılmasını mecburi kıldıklarını açıklayarak, 'Yeni yapılan her binanın altında otopark inşa ediliyor. Var olan riskli binalarımız yıkılıp yeniden yapıldığında, orta vadede Körfez'de otoparkla ilgili bir sorunumuz kalmayacak' dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 7 yıllık görev süresini değerlendirdiği toplantıda kamuoyuna bilgi verdi. 'Birlikte başardık' mottosuyla çalıştıklarını vurgulayan Söğüt, 'Gece gündüz demeden, kar kış demeden, soğuk sıcak demeden burada bulunan hazirunun destekleriyle hep birlikte, ortak akılla, kolektif çalışmayla ve istişareyle ilçemize birçok proje ve hizmetleri kazandırdık. Şunu iddia etmiyorum, '7 yılda hiç eksiğimiz, hatamız yok'. Bunu zaten kimsenin ifade etmesi, söylemesi doğru değil. Bizim de mutlaka 7 yıllık çalışma zaman süremiz içerisinde hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Hata ve kusurlardan dolayı tüm Körfezlilerden helallik istiyorum. Amacımız, ilçemize hizmet etmek ve kaynaklarımızı etkin kullanmak, hiçbir kuruşunu zayi etmemek. Toplumun her kesimine, Körfez'de yaşayan her canlıya, nefes alıp veren her canlıya hizmet etmek için ekibimizle birlikte, meclis üyelerimizle birlikte gece gündüz çalıştık, hizmet ettik ve bu gayret içinde olduk. Amacımız, daha güzel bir Körfez'i inşa etmek. Körfez'de yaşayanların hayatından memnun olduğu, mutlu olduğu, keyif aldığı Körfez'i inşa etmek için çalıştık' dedi.

'Körfezlilere hizmet etmekten onur duyuyorum'

Körfez'in her geçen yıl gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğuna dikkati çeken Söğüt, 'Körfez, sanayinin getirdiği birçok problem ve sıkıntıları içinde barındıran, yıllarca Hereke ipek halının zerafetiyle sanayinin üretimi yan yana durmuş özel bir ilçe. Körfezli olmaktan, Körfezlilere hizmet etmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum' diye konuştu.

'İlçe kuzeye doğru büyüyor'

Başkan Söğüt, konuşmasının ardından slayt sunumuna geçerek, ilçede 7 yılda hayata geçirilen projelerin detaylarını paylaştı.

TOKİ tarafından Körfez'e 3 bin konut yapıldığını söyleyen Söğüt, bunun da yaklaşık değerinin 9 milyar lirayı bulduğunu ifade etti. Körfez Ray Metro Hattı'nda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Söğüt, Kaşkaldere Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin tamamlandığını, proje kapsamında 326 metrelik menfez ve 35 bin ton asfalt çalışması yapıldığını aktardı. Söğüt, bu projenin toplam değerinin ise 365 milyon TL olduğunu kaydetti.

İlimtepe Bağlantı Yolu Projesi'nin ise vatandaşlar tarafından uzun süredir beklenildiğini belirten Söğüt, 'Projemizin 1. etabı tamamlandı, 2. etabının da ihalesi yapılacak. Körfez'in büyüyebilecek en önemli alanı ilçenin kuzeyi. Yani İlimtepe bölgesi ve kırsal kesimler. Buraya da yaz-kış şartlarına uygun, konforlu ulaşım imkanı sağlanması gerekiyordu. İlçe kuzeye doğru büyüyor. Özellikle Kuzey Marmara'dan sonra o bölge nüfus almaya başladı. Bu anlamda önemli bir proje' şeklinde konuştu.

'Kentin kuzeyine daha konforlu yolla kavuşmuş olacağız'

İlimtepe Bağlantı Yolu Projesi'nin 2. etap çalışmalarının 8 Haziran'da yapılacağını bildiren Söğüt, 'Artık kentin kuzeyine daha konforlu yolla kavuşmuş olacağız. 2 yıl zaman zarfında bu yol da tamamlanmış olacak. Aslında bir vizyon proje. Limanlardan bahsetmiştik. Limanlar, tanker, kamyon, tır trafiğinin hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için yeni bir proje hayata geçirilecek. Limanlar Kavşağı'na ulaşım sağlayacak önemli bir proje. Bakanlık şu anda çalışmaya başladı. Bu proje ile birlikte lojistik köye buradaki tır yükü hızlı şekilde ulaştırılmış olacak. Şehre çok fazla yükü kalmamış olacak'

'Mimar Sinan'da altyapı çalışmaları büyük oranda bitti'

Söğüt, ulaşım yatırımlarının ardından ilçeye birçok prestijli cadde kazandırıldığını, aydınlatma çalışmalarının yapıldığını ve yaya üst geçitlerinin kazandırıldığını söyledi. Kırsal alandaki yol düzenlemelerinin eksiksiz şekilde yapıldığını vurgulayan Söğüt, üstyapıya yaklaşık 2 milyar TL yatırım yapıldığını dile getirdi. Söğüt, 'Araç filomuzu da çok güçlendirdik. Filomuza 34 iş makinesi kattık, 32 daha katıyoruz. Araçlar belediyenin iş yapma kabiliyetini hızlandıran imkanlar. Yeni alacaklarımızla birlikte 405 milyonluk araç filomuza yatırım yapmış olduk' dedi.

Altyapı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Söğüt, şöyle devam etti:

'Mimar Sinan Mahallesi'nde altyapı çalışmaları büyük ölçüde bitti. En fazla tepki aldığımız mahalle. Belki vatandaşımız haklı olarak tepki gösterebiliyor ama bunlar güzel zamanlar için çekilen çile. 'Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır' diyoruz. Ekiplerimizle birlikte her yağmurdan sonra yolları düzeltiyoruz. Çukurları dolduruyoruz. Yaz geldi, toz-duman oluyor. Ekiplerimiz yolları ıslatıyor. Bu sorunları gidermeye çalışıyor. Merkezdeki mahallerimiz arasında şu an altyapısı yenilenmeyen 3 mahallemiz kaldı. Onların da ihaleleri yapılacak.'

'Tıpkı Ferhat'ın Şirin'e kavuşması gibi, dağları delerek Şirinyalı'yı doğal gaz ile buluşturduk'

Başkan Şener Söğüt, ilçedeki altyapı yatırımlarından bahsederken zorlu coğrafi şartlara rağmen köyleri doğal gazla buluşturduklarını da vurguladı. Çalışmalara destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Söğüt, 'Göreve geldiğimizde Şirinyalı'da hem imar çalışmaları yoktu hem de fiziki şartlar nedeniyle doğal gazın oraya ulaştırılması oldukça zordu. Ancak tıpkı Ferhat'ın Şirin'e kavuşması gibi, dağları delerek Şirinyalı'yı doğal gaz ile buluşturduk. Aynı şekilde Kalburcu Mahallemize de gazı götürdük. Böylece 16 mahallemizin 14'üne doğal gaz ulaştırmış olduk. Kalan iki köyümüz de inşallah en kısa sürede bu hizmete kavuşacak. Körfez'de doğal gazın ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacak' diye konuştu.

'Yeni yapılan her binanın altında otopark inşa ediliyor'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede giderek artan araç yoğunluğuna ve otopark sorununa karşı önemli bir düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini açıkladı. Şehrin büyümesiyle birlikte cadde ve sokaklardaki araç yığılmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Söğüt, yeni inşa edilen binaların alt kısımlarına otopark yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi. İlçedeki mevcut yapı stokunun yarısının riskli statüde olduğuna ve kentsel dönüşümle yenileneceğine dikkati çeken Söğüt, 'Yeni yapılan her binanın altında otopark inşa ediliyor. Var olan riskli binalarımız yıkılıp yeniden yapıldığında, orta vadede Körfez'de otoparkla ilgili bir sorunumuz kalmayacak' dedi.

'315 ailemiz artık güvenli konutlara yerleştirildi'

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Şener Söğüt, 'Barbaros Mahallesi'nde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. 315 ailemiz artık güvenli konutlara yerleştirildi. Hayatlarına güvenli konutlarında devam ediyorlar. Şu an Kabakoz bölgesi Güney kısmında kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada yaşam zorlaştı. Büyükşehir belediyemiz kentsel dönüşüme çok önem veriyor. Burası, Körfez'de de kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bir bölge. Şu an görüşmeler başladı. İlçemizin daha estetik, güvenli konutlara kavuşması için çalışma başlamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun' ifadesini kullandı.

'İnşallah bu tesis Kocaelispor'umuza Süper Lig'de şampiyonluk getirir'

Söğüt, sunumunun devamında ilçede hayata geçirilen gençlik, eğitim, sağlık, çevre, spor, sosyal tesis ve kültürel yatırımlarını anlattı. Kocaelispor için Sevindikli'de hayata geçirilen tesis çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Söğüt, 'Çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor, önemli bir proje. Kocaelispor antrenmanlarını bu tesiste yapacak. İnşallah bu tesis Kocaelispor'umuza Süper Lig'de şampiyonluk getirir' şeklinde konuştu.

Ayrıca Söğüt, ilçede amatör spor kulüplerine de destek verildiğini, binlerce çocuk ve gencin bu destekler sayesinde sporla buluştuğuna ve başarıdan başarıya koştuklarına dikkati çekti.

Hereke Kalesi'nde çevre düzenlemelerinin tamamlandığını, Hereke Halı Dokuma Atölyesi açıldığını ve Hereke'deki Özbek Sokak'ta çalışmalar yapıldığını aktaran Söğüt, aynı zamanda Taşköprü kültürünün yaşatmak için Taşköprü Kültür Evi'nin kazandırıldığını söyledi.

Söğüt, 'Nefes almadan, bir çırpıda, birlikte kazandırdığımız projeleri sizlere aktardım. Rabbim daha güzellerini birlik ve beraberlik içinde yapmayı nasip etsin. Projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum' diyerek sunumunu noktaladı.