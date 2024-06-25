SUBÜ’nün akademik ve idari personelleri, Kurban Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademik ve idari personelleri, Kurban Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı’nda bir araya geldi. Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda bir kokteyl ile gerçekleştirilen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, koordinatörler, akademisyenler ve idari personeller katıldı. Rektör Sarıbıyık personellerin bayramını tek tek tebrik etti. Personeller de bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayramların birleştirici yönünün kendileri için önemli olduğunu kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yıllardır sürdürdüğümüz ve bir gelenek haline getirdiğimiz bu buluşmalarımız mesai arkadaşlarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor. Bir slogan olarak ‘biz bir aileyiz’ diyebilmek kolay, ancak bunu gerçeğe dönüştürebilmek ve kurumun en ince noktalarına kadar sinerjiyi sağlayabilmek için böylesi fırsatlarda bir araya gelmek şart. Mesai arkadaşlarımız da bu bütünleşmeye verdikleri önemi davete icabet ederek gösteriyorlar. Bu programımız ile ilgili de bayram vesilesiyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Allah birlikteliğimizi daim etsin. Hayırlı işlerimizin devamını nasip etsin” diye konuştu.