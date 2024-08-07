Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Kent Meydanı bağlantı yolları olan Çalıkuşu ile Melisa Sokak ve Kent Meydanı Cami çevresinde 270 ton binder asfalt serimi tamamlandı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Kent Meydanı bağlantı yolları olan Çalıkuşu ile Melisa Sokak ve Kent Meydanı Cami çevresinde 270 ton binder asfalt serimini tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yeni açılan imar yollarımızı en hızlı şekilde üstyapıya kavuşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Alt yapısı tamamlanan, her gün gelişen ve büyüyen Kartepemiz konforlu ve güvenli yollar ile buluşmaya devam ediyor" dedi.