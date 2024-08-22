Kartepe Belediyesi; Ataevler Özgürlük Caddesi Yürüyüş Yolu, İstasyon ışıklar çevre düzenlemesi, İstasyon Ortaokulu ek sınıf ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman öncülüğünde ilçe genelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, Ataevler Özgürlük Caddesi Yürüyüş Yolu, İstasyon ışıklar çevre düzenlemesi, İstasyon Ortaokulu ek sınıf ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kocaman, belediye ekipleri tarafından 200 metre uzunluğunda Ataevler Özgürlük Caddesi yürüyüş yolunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekipler; çevre düzenlemesi yaptığı yürüyüş yolunda aydınlatma, spor aletleri, oturma grupları, sosyal donatıların montajını tamamladı. Çevre düzenlemesi bitmesiyle birlikte Kartepelilerin hizmetine sunulacak. Kent estetiğine uygun olarak belediye ekipleri İstasyon Mahallesi ışıklarında çevre düzenleme çalışmasına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile Kartepe’ye ayrı bir güzellik katacak. Başkan Kocaman, incelemelerine yakından takip ettiği İstasyon Ortaokulu ek sınıf ve yol açma çalışması ile devam etti. Aralıksız devam eden çalışmalar ile İstasyon Ortaokulu’nda 4 sınıflı ek bina toplam 215 metre kare alanda hizmet verecek. Bina içerisinde ayrıca erkek ve kadın wclerinin yanı sıra bir de temizlik odası yer alacak.

Başkan Kocaman, İstasyon - Tepecik Mahallesi bağlantı yolunu da inceledi. 10 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda ki yol ulaşıma açıldı. Bağlantı yolunda çevre düzenlemesi tamamlanması sonrasında asfalt serimi yapılacak. İlçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe’mizde çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerimiz hızla devam ediyor. Ekiplerimiz Ataevler Özgürlük Caddesi Yürüyüş Yolu, İstasyon ışıklar çevre düzenlemesi, İstasyon Ortaokulu ek sınıf ve yol açma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanması sorasında hemen hizmete açılacaktır. İşimiz hizmet gücümüz Kartepe” açıklamasında bulundu.