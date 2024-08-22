İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışını hedef alan "Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 zanlının gözaltına alındığını ve toplamda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla, 18 farklı ilde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu iller arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ yer aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve skunk bitkisi ile 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 63 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlı hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Ülkemizin her köşesinde zehir tacirlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlar artarak devam edecek. Milletimizin sağlığı ve güvenliği için sokaklarımızı bu tehlikeden arındırmaya kararlıyız. Bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah onları korusun. Milletimizin duası onların yanında." ifadelerine yer verdi.