Kartepe’de 100 öğrencinin katılımıyla hazırlanan sergi sanatseverlerle buluştu.

Kartepe Belediyesi’nin hizmete açtığı Sanat Evi, gençlerin emeğiyle hazırlanan sergiye ev sahipliği yaptı. Kamer Öncel Anadolu ve Teknik Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Resim bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Büyülü Eller" sergisi, sanatseverlerle buluştu. 100 öğrencinin katılımıyla hazırlanan bu özel sergide; yağlı boya tablolar, kuklalar, maskeler, kostümler, taş boyama çalışmaları, etkinlik kitapları ve daha birçok el emeği ürün yer alıyor.

Gençlerin sanatla iç içe olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sanatın ve emeğin birleştiği bu özel sergide, gençlerimizin iç dünyalarını ve yeteneklerini görme fırsatı buluyoruz. Her bir çalışmada sabır, emek ve hayal gücü var. Kartepe’mizde sanata ve eğitime değer veren bir anlayışla, bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

"Büyülü Eller" sergisi, 19 Haziran tarihine kadar Kartepe Sanat Evi’nde ziyarete açık olacak.