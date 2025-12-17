Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarındaki rutin denetimleri sırasında yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cüzdanın Elif Ayçiçek’e ait olduğunu tespit etti.

İçerisinde bir miktar para ve kişisel eşyaların bulunduğu cüzdan, Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı tarafından belediyeye davet edilen Ayçiçek’e tutanakla teslim edildi.

Cüzdanını teslim alan Ayçiçek, duyarlı davranışlarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.