Bursa'da bir pazarcı, satamadığı çilekleri vatandaşa dağıtmak yerine çöpe döktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde kurulan pazarda çileklerini satamayan bir pazarcı, duruma sinirlendi. Kalan çilekleri vatandaşlara dağıtmak yerine çöp konteynerine döküp israf eden pazarcıyı gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. Kilosu halen 100 ile 80 TL arasında değişen çileğin kasa kasa çöpe dökülmesi fiyatların neden düşmediğinin de göstergesi oldu.

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Kaynak: İHA