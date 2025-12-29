Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları yerinde tespit etmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli'de iki gün süren kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Program kapsamında istişare toplantıları düzenlenirken, eğitim, sağlık ve üretim merkezleri ziyaret edildi, engelli bireyler ve aileleriyle doğrudan temas kuruldu. Komisyonun İstanbul programı, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Tüm Türkiye için model olan merkezde yapılan toplantıda erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım konuları sahadan gelen görüşlerle ele alındı. Program kapsamında ayrıca HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.

İstanbul programının ikinci gününde ise Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle akülü sandalye dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler, ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.

Komisyonun Kocaeli programı kapsamında Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edildi. Ardından Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 250 katılımcının iştirak ettiği toplantıya Kocaeli'nin yanı sıra Bilecik, Balıkesir, Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve girişimci temsilciler katıldı.

'Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz'

Toplantılarda konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, 'Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur. Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz. Çünkü sorunu yerinde incelemeden, yereli dinlemeden çözüm üretmek mümkün değil. Görüyoruz ki engel esasında kaldırımda, sokakta, parkta, binada, hizmette, sistemde ve zihniyettedir. Biz engeli bireyin üzerinden alıp süreçler üzerinden konuşuyoruz. İnşallah var olan bilincin güçlendirilmesine destek olacağız. Hazırlayacağımız rapor bir temenni metni olmayacak. Sorumlusu belli, takvimi belli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası ortaya koyacağız. Sahadan gelen her tespit ve öneri bu raporda mutlaka karşılık bulacak' ifadelerini kullandı.