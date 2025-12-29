Yalova’da emniyet güçleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak merkeze bağlı Elmalık köyü yolunda bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon esnasında teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin ise yaralandığını kamuoyuyla paylaştı.

Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ mensuplarından Zafer Umutlu’nun, aylar önce Bursa’nın İnegöl ilçesinden konum bilgisi ekleyerek sosyal medyada bir video paylaştığı belirlendi.