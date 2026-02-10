Cide ilçesi Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde, Mehmet Altıntaş'a ait iki katlı ev heyelan riski taşıması sebebiyle yaklaşık 10 yıl önce tahliye edildi. Bölgede etkili olan sağanak yağışlar sonrası yaşanan toprak kayması sırasında iki katlı ev çökü. Evin çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin yan yatarak bir anda çöktüğü görülüyor.

Evin daha önce tahliye edilmesiyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade eden Alayüz köyü muhtarı Ali Erşahin, "Heyelan bölgesinde olduğundan dolayı burada zamanla kaymalar meydana geliyordu. Bizler konuyu Cide Kaymakamlığına da bildirmiştik. Ayrıca yol ihtiyacımız bulunuyor. Yolun yapılması için de Cide Kaymakamlığı ile Kastamonu Valiliğine müracaatlarımız vardı. Fakat heyelan bölgesi olduğundan dolayı yol talebimiz bugüne kadar bir karşılık görmedi. Dün öğle saatlerinde yine bölgede bir toprak kayması meydana geldi. Bu kaymadan ötürü de heyelan üzerindeki ev yıkıldı" dedi.

