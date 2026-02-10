

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirtaş Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan sorgulamada şahsın, 15 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.H. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Demirtaş Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, şahsın cezaevine teslim edilmesi için adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA