İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul merkezli olarak Bursa’nın da yer aldığı 14 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçuna karıştığı tespit edilen 305 şüpheli yakalandı.

Operasyonların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin faaliyetleri deşifre edildi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden uçtan uca şifreli kapalı gruplar kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Bu gruplara yalnızca özel davet veya referansla giriş yapılabildiği, güvene dayalı kurye sistemiyle ya da bireysel yöntemlerle uyuşturucu arzı sağlandığı tespit edildi.

Ayrıca, uyuşturucu maddeleri özendirici paylaşımların yapıldığı, satıcıların kimlik ve telefon bilgilerini gizleyerek kullanıcı adlarını sık sık değiştirdiği, böylece siber devriye ekipleri ve polisiye tedbirlere karşı önlem aldıkları kaydedildi. Kapalı gruplarda katı gizlilik kuralları uygulanmasının, şüphelilerin tespitini zorlaştırdığı ifade edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalarda, bu gruplar ve kanallar üzerinden yapılan yazışmalara ulaşıldı. Detaylandırılan incelemeler sonucunda, gruplarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişiler belirlendi.

Şüphelilerin farklı grup ve kanallar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Paylaşımında uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.