Japonya’ya ait bu kılıcın geçmişi ise 10. yüzyıl ve öncesine kadar uzanmaktadır. Japon halkının itaatkârlığı, ruhani gücü ve gururunu temsil etmektedir.

Katana Kılıcının Şekli

Hafif bir yapısı bulunan katana kılıcı; tek ağızlı, kavisli ve uzun saplı bir şekle sahiptir. İki el ile tutulabilen kılıç, bu özelliği sayesinde savurma yeteneğini daha da geniş kılmaktadır. Sadece tek bir hamlede insan vücudunu, saç telini ya da silah mermisini ortadan ikiye bölebilen Katana Kılıcının, jilet gibi bir keskinliğini mevcuttur.

Katana Kılıcının Tarihi

10. yüzyılda Japon savaşçılarının kullanmaya başladığı keskin Katana kılıcı, sadece samuraylara verilen özel bir kılıç türüdür. Soylu kişiler arasından seçilen samuraylar, önemli kişilerden oluşmaktadır. Uzun yıllar süren bir eğitime katılan samuraylar için Katana kılıcı; onur, gurur ve ruhani bir gücü temsil etmektedir.

Kıvraklık ve atiklik isteyen bir kullanıma sahip olan Katana kılıcı, hızlı ve kesin ölüm getirmesi ile tarihte yer almaktadır.

Kılıcın ilk yapıldığı tarihlerde keskinliğini denemek üzere suçlu kişilerin suç derecelerine göre bacağı, kolu veya boynu vurulmaktaymış. Samuraylar, düşmanları ile savaştıklarında öncelikle yay ve mızrak kullanır, en son Katana kılıcıyla öldürücü darbeyi indirirlermiş. Zira bu kılıcı kullanmak, düşmana açık açık onu öldürmek istediğinin mesajını aktarıyormuş.

Katana Kılıcının Özellikleri

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Uzunluğu 60 cm den fazladır.

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Uzun ve kısa diğer çeşitlerine nazaran çok daha keskin bir yapısı mevcuttur.

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Fazla eğimi bulunmadığından kaynaklı saplama silahı olarak da kullanılmaktadır.

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Bu özel kılıç, sadece cila ile bilenmektedir.

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Avrupa kılıçlarında olduğu gibi çok fazla ağırlığı bulunmaması gibi önemli bir avantajı mevcuttur.

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Kolayca körelmeyen bir yapısı bulunmaktadır.

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Yapımı epey zahmetli olan Katana kılıcının ortaya çıkarılması süreci, günleri hatta ayları bulmaktadır.

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Samuraylar haricinde hiç kimsenin kullanımına izin verilmemektedir.