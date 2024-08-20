İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayında şüpheli olarak aranan üç kişi, Romanya'da yakalandı. 18 Ağustos'ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde, Anas'ın bulunduğu aracın üzerine susturuculu silahla ateş açıldı. Olayda Abdulkadir Anas hayatını kaybederken, arkadaşı F.M. ve koruması E.K. yaralandı. F.M.'nin durumu ağırken, E.K.'nin durumu ise daha iyiydi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde yapılan incelemelerde G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli kişilerin olayın failleri olduğunu belirledi. Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Şüpheliler, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli'den yurt dışına kaçtı. Yapılan yazışmalar ve takipler sonucunda, G.S., T.S. ve S.A. isimli şüpheliler, 20 Ağustos'ta Romanya'da yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.