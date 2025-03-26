Youtube üzerinden ‘alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı ‘order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker Canikli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA