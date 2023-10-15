Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kaza, sabah saat 06.30 sularında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde gerçekleşti. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, kaza yerine yönlendirildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. İlk incelemelere göre, kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere ambulanslarla sevk edildi.

Daha sonraki bir gelişmede, ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Otobüs, bir vinç yardımıyla şarampolden çıkartılırken, aracın altında bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sayısı 40 olarak açıklandı.

Kazanın ardından Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralıları gördü. Bir yolcu, "Otobüs oldukça hızlı gidiyordu. Islak zeminde viraja girdikten sonra sürücü kontrolü kaybetti ve takla attık. Durumu bu şekilde kötüleşti" dedi. Diğer bir yaralı ise, "Uykulu bir haldeydim. Birdenbire bir ses duyduk ve aracın sürüklendiğini gördüm. Otobüs kendini bir şeylere vurdu" şeklinde ifade verdi. Otobüs şoförü Selim Aytürk'ün ise ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. 7 yolcunun kimlik tespiti ise devam ediyor.

Bu üzücü olaya ilişkin olarak, Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.