Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı köy konakları ile unutulmaya yüz tutmuş köy konağı geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Kavaklı Mahallesi köy konağı düzenlenen tören ile hizmete alındı.

Karesi Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yapılan köy konaklarının açılışları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projelerinden olan geleneksel Gürcü mimarisi ile inşa edilen Armutalan Kültür Merkezi’nin ve Çaypınar Mahallesi modern salonunun açılışını gerçekleştiren Karesi Belediyesi, hafta sonu da Kavaklı’da salonun açılışını gerçekleştirdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Kavaklı Köy Muhtarı Hidayet Karaduman, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a mahallesine yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Muhtar Karaduman’dan sonra Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bir konuşma yaptı.

Karesi’de açılışlar devam ediyor

Karesi Belediyesi olarak kırsal mahallelere yapılan yatırımlara önem verdiklerini ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Belediye Başkanı olduktan sonra kırsal mahallelerimiz önemli olduğu için oralara neler yapabiliriz diye çalışmalarımız oldu. Çok şükür bugüne kadar güzel hizmetler götürdük. Artık taş işlerini söylemiyoruz. Artık kırsalda yaşayan gençlerin, çocukların sosyal ve spor aktivitelerinde bulunabilmeleri için pek çok halı sahamızı hizmete aldık. Bunların yanında salonlar inşa ediyoruz. Vatandaşlarımız buralarda mevlitlerini yapsın, düğünlerini yapsın ve diğer hizmetlerden faydalansın istiyoruz. Mesela Tatlıpınar’da halı saha inşa ettik. Yeniköy ve Kabakdere’de halı saha yaptık. Bunların açılışlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte de sosyal tesislerimizle ilgili açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Orkan: “Karesi’ye yakışır yollar yapıyoruz”

Karesi Belediyesi’nin iki sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Orkan, “Daha öncesinde Armutalan’daki sosyal tesisimizi ve sonrasında Çaypınar ve bugünde Kavaklı’da yapıyoruz. İnşallah daha sonrasında ise vekillerimizde müsait olurlarsa Aktarma ve Köteyli’de de bu sosyal tesislerin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı. Bizim vazifemiz bu. Bunu gerçekleştirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki ana yol sıkıntılıydı. Büyükpınar’dan Üçpınar’a kadar büyük bölümü tamamlandı. Az bir işi kaldı. Onları da tamamlayınca bize ve Karesi’ye yakışır bir yol kazanmış olacağız. Ondan sonra ise İnşallah buradan Ziyaretli ile olan bağlantı yolunu plana aldık. Her şey sizin için her şey size yakışır” diye konuştu.

Arslanbaş: “Karesi Belediyesi’nin birçok eserinin açılışına katıldık”

Başkan Orkan’ın ardından Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş kürsüye çıktı. Bugün yapılan açılış törenine katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Arslanbaş, Karesi ilçesindeki 70 mahalleden 43’ünün kırsal mahalle olduğunu belirten Arslanbaş, “Yaklaşık 2 yıldır bizde Karesi Belediyemizin birçok hizmetinin ve eserinin açılışında bulunduk. Onlara şahit olduk. Bu eserde hizmet ve eser siyasetinin bir halkası. İnşallah bunlar kırsalımızı daha kolay ve yaşanabilir hale getirecektir” şeklinde konuştu.

Kaymakam Arslanbaş’ın ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey bir konuşma yaptı.

Canbey: “Yardımlaşma geleneğinin devamıdır köy konakları”

Köy konaklarının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu söyleyen Canbey, “Eskiden, çocukluk dönemlerimden çok iyi hatırlıyorum. Köylere gelen misafirler köy konaklarında ağırlanırdı. Evlerde pişirilen yemekler köy konaklarına götürülür, misafirlerin memnun olması için her türlü destek sağlanırdı. Yardımlaşma geleneğinin devamıdır köy konağı kültürü. Zaman içerisinde bu isimlerde değişiyor. Şu anda ismine salon demişiz. Daha da modernleşmiş, daha da büyümüş. Artık burada yemeklerimizi yapıyoruz, hayır geleneğimizi yapıyoruz, düğün ve nişanlarımızda bu tür yerleri kullanıyoruz. Ben böyle bir hizmete vesile olduğu için Karesi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Uygur: “Hanımlardan gelen birinci talep köy konakları”

Canbey’in ardından son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur söz aldı. Hanımefendilerin açılışta yoğunlukta olduğunu vurgulayan Uygur şöyle konuştu: “Köy konakları hanımlarımızı daha fazla ilgilendiriyor. Köyleri yani kırsal mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde bize hanımlardan gelen birinci talep aslında bu tür salonların, çok yönlü kullanılabileceği salonların kendilerine sağlanması. Bu manada Karesi Belediye Başkanımıza bu hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz”.

Konuşmalardan sonra Mahalle muhtarı Hidayet Karaduman, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi taktim etti. Duaların okunması ve açılış kurdelesi kesimi ardından köy konağını gezerek, hayra katıldılar. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.