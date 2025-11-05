İstanbul’dan, Sakarya’ya kendisine ait araçla uyuşturucu madde getiren emekli polis memuru, düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından istihbarat destekli yürütülen çalışma neticesinde, N.A. isimli emekli polis memurunun, kendisine ait araç ile İstanbul’dan, Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Takibe alınan araç, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.