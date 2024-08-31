Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan abisi serbest bırakılmıştı. Arama çalışmaları 11. gününde de devam ederken, şu ana kadar herhangi bir yeni ipucuna ulaşılamadı. 18 yaşındaki ağabey, kolunda bulunan ısırık izleri sebebiyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen çene yapısı örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar sonucunda, ısırık izinin kime ait olduğuna dair bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine ağabey serbest bırakıldı.

AMCANIN ARACINDAKİ DNA ÖRNEKLERİ NARİN'İN KIYAFETLERİYLE UYUŞTU

Narin’i arama çalışmalarının 11. gününde önemli bir gelişme yaşandı. Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan S.G., gözaltına alındı. Amcanın aracındaki şoför koltuğundan alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetleri ve battaniyesinde bulunan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi. Halktv’de yer alan bilgilere göre, yürütülen soruşturmada, S.G.’nin telefonundaki bir uygulama üzerinden tüm mesaj ve aramaları sildiği tespit edildi.