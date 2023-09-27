Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın bulunması için AFAD, Jandarma, Baldak ve SAR ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te Kazdağları’nın eteklerinde Hacıarslanlar Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Murat Tuzlu’dan ailesi ve yakınları 3 gündür haber alamıyor. Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden Baldak ve SAR ekipleri sevk edildi. Toplam 18 kişilik ekip Murat Tuzlu’ya ulaşmak için Kazdağları’nda 2 gündür arama faaliyeti gerçekleştiriyor.